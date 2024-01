Les partis ont déboursé 54,6 millions pour les élections 2023. Sans surprise, le PLR et l'UDC ont les budgets les plus importants, avec plus de 10 millions dépensés, indique vendredi le Contrôle fédéral des finances.

Les comptes du PLR s'élèvent à 12,86 millions de francs et ceux de l'UDC à 11,57 millions. Ils avaient respectivement déclaré 12,61 millions et 11,51 millions au budget.

Le PS affiche un décompte final de 7,68 millions de francs, contre 7,66 au budget. Le Centre arrive en quatrième position, avec 6,86 millions dépensés (6,76 au budget). Ils sont suivis des Vert-e-s (3,74 millions, contre 3,72 au budget), du PVL (3,26 millions, contre 3,11 au budget). Le PEV a déboursé 1,38 million (1,18 au budget).

La campagne individuelle la plus importante est celle de l’UDC Suisse, avec 4,6 millions de francs. Au Conseil des Etats, Tiana Moser (PVL/ZH) affiche les dépenses les plus importantes (un peu plus de 400'000 francs). La campagne de Céline Vara (Vert-e-s/NE) était la moins chère (14'054 francs).

/ATS