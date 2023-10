Les premiers flocons de neige sont tombés en montagne

Le changement de temps ce week-end a entraîné les premières chutes de neige dans les montagnes suisses. Les flocons sont tombés à partir de 1300 mètres d'attitude.

Ce n'est toutefois qu'à partir de 2000 mètres qu'un petit duvet neigeux a persisté, indique dimanche SRF Meteo dans un communiqué. Mais l'hiver n'est pas encore à nos portes.

Les températures du week-end correspondent plutôt globalement aux valeurs typiques du mois d'octobre. En outre, les températures remonteront dès lundi. Les météorologues attendent 8 degrés à 2000 mètres d'altitude.

Dans les vallées exposées au foehn du nord des Alpes, des pics de 22 à 23 degrés pourraient être enregistrés jeudi et vendredi. Une nouvelle journée estivale n'est pas non plus à exclure, selon les spécialistes. Il en va autrement au Tessin, où des précipitations intenses devraient tomber sur une grande partie du territoire à partir de jeudi.

/ATS