Les présidences suisses du Conseil de sécurité s'annoncent chargées

La Suisse présidera le Conseil de sécurité de l'ONU en mai prochain, puis en octobre 2024. Elle s'attend à des périodes 'chargées'. Le futur président de la Confédération Alain Berset et le chef de la diplomatie Ignazio Cassis devraient se déplacer en mai à New York.

Ce mois est 'traditionnellement très chargé', a dit mardi à la presse l'ambassadrice suisse à l'ONU à New York Pascale Baeriswyl. L'organe exécutif renouvelle habituellement les mandats de missions politiques ou militaires dans un certain nombre de pays.

L'Ukraine et d'autres situations chaudes devraient s'imposer au menu de cette présidence. Mais la Suisse peut aussi prévoir des discussions thématiques. Elle souhaite organiser une réunion de haut niveau sur la protection des populations civiles pendant la troisième semaine de mai, avec si possible M. Berset et le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

Sauf surprise dictée par l'actualité internationale, un débat ministériel doit aussi avoir lieu le 23 mai, présidé par M. Cassis. La thématique devrait porter sur les nouvelles menaces pour la paix et la sécurité, mais elle pourrait encore changer, a précisé l'ambassadrice.

