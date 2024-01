Les prisons tessinoises sont bondées

Les prisons tessinoises sont pleines à craquer. Un plan d'urgence prévoit sept places supplémentaires à Lugano et Mendrisio. Ensuite, le Tessin devra recourir à des places de détention dans d'autres cantons.

Le directeur des prisons cantonales Stefano Laffranchini a confirmé à Keystone-ATS l'information du journal Corriere del Ticino. La situation est tendue depuis un an déjà.

Pour M. Laffranchini, les difficultés sont liées à la situation périphérique du canton: le trafic de drogue, les délits transfrontaliers et les problèmes liés aux flux migratoires sont les 'caractéristiques typiques' d'un canton de transit et frontalier. Et celles-ci conduisent à des prisons bondées.

Transferts nécessaires ?

Il est difficile de dire si le plan d'urgence sera prochainement appliqué, ajoute M.Laffranchini. Mais si les cellules supplémentaires devaient elles aussi être occupées bientôt, le Tessin devrait alors compter sur l'aide des cantons romands, dans le cadre du concordat latin sur l'exécution des peines.

Ce concordat regroupe les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura. Mais pour le transfert de détenus, tous les cantons entrent en ligne de compte, précise M. Laffranchini.

Les conditions de détention au Tessin sont également difficiles pour les femmes. L'année dernière, le gouvernement tessinois a accordé un crédit pour la création d'une section pour femmes au pénitencier La Stampa de Lugano. Onze places doivent y être créées spécialement pour les détenues, dont une cellule pour une mère et son enfant. La division ne sera toutefois pas prête avant la fin 2025.

/ATS