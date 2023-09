Les sénateurs rejettent l'initiative des anti-vaccins

Suivant le National, le Conseil des Etats a rejeté jeudi sans opposition l'initiative populaire 'Pour la liberté et l’intégrité physique'. Il ne lui a pas apposé de contre-projet.

L'initiative a été lancée dans le contexte du Covid-19 par le Mouvement de liberté Suisse (MLS). Les initiants veulent s'assurer qu'il ne soit possible de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne qu'avec son consentement. Aucune peine ou préjudice social ou professionnel ne devrait découler d'un refus.

Le but de l'initiative est l'autodétermination vaccinale, mais le texte ne contient pas le mot vaccination. La proposition va donc beaucoup plus loin que la lutte contre le Covid et le débat sur la vaccination. Elle touche au monopole de la violence légitime détenu par l’Etat, a souligné Philippe Bauer (PLR/NE) pour la commission. Et d'illustrer qu'avec ce texte, la police ne pourrait plus arrêter un suspect sans son consentement.

/ATS