Les urgences gériatriques de Genève encore en manque de notoriété

Ouvertes il y a une année, les urgences gériatriques de Genève ne sont pas encore assez connues. Pouvant accueillir jusqu'à 4000 patients de plus de 75 ans, ce service unique en Suisse a pris en charge 2631 personnes.

L'objectif annoncé à l'ouverture pour les deux premières années était de 3000 patients par an. La pratique des douze premiers mois a montré que ces urgences situées à l'Hôpital des Trois-Chêne à Thônex (GE) pouvaient même accueillir jusqu'à 4000 seniors.

La notoriété de ces urgences auprès de la population peut être améliorée, relèvent lundi les HUG dans un communiqué. L'information a déjà été renforcée auprès des médecins de ville, des EMS et des services de soins à domicile. Les ambulanciers doivent aussi être mieux formés pour orienter directement les seniors aux Trois-Chêne.

Peu d'attente

Le bilan de cette première année est toutefois très satisfaisant en terme de qualité des soins et de prise en charge, soulignent les HUG. Le temps d'attente est 'souvent nul ou bref' alors que l'objectif était de descendre au-dessous des deux heures.

La moyenne d'âge des 2631 patients est de 85 ans. Les principaux motifs d'admission sont une baisse de l'état général, un essoufflement, une chute, des douleurs du dos ou abdominales, un malaise, une fièvre, une toux, des douleurs aux membres, musculaires ou articulaires.

Ce nouveau service est destiné aux urgences non vitales et qui ne nécessitent ni chirurgie, ni soins intensifs. Moins de 5% des patients reçus aux Trois-Chêne ont dû finalement dû être transférés aux urgences principales du centre-ville. Il s'agit d'un autre objectif également atteint.

Du confort

De nombreux transferts ont aussi été évités. Auparavant 80% des patients âgés admis au centre-ville en urgence non vitale étaient finalement hospitalisés aux Trois-Chêne. Les patients apprécient de pouvoir être admis rapidement et de bénéficier du confort des lieux, relèvent les HUG.

Ouvertes sept jours sur sept, de 8h00 à 19h00, ces urgences destinées aux seniors de plus de 75 ans disposent de douze lits en chambre individuelle ou à deux dans une zone d'évaluation. Les patients y reçoivent les premiers soins et y passent des examens. Un second espace d'observation disposant de cinq chambres permet d'accueillir les patients durant les 24 premières heures d'hospitalisation.

/ATS