Lycée-collège de Saint-Maurice: retrait provisoire du recteur

Le recteur du lycée-collège de l'abbaye de St-Maurice se retire provisoirement de son poste. Sa décision intervient dans le cadre des révélations d'abus sexuels qui secouent l'abbaye. Le département de l'économie et de la formation prend acte.

Bien que n’étant pas mis en cause dans les dossiers révélés récemment par la presse, le recteur a décidé 'de se retirer de son poste le temps des investigations menées par la justice valaisanne', indique jeudi l'Etat du Valais dans un communiqué. Il a pris 'cette décision dans l’intérêt de l’établissement, afin de lui permettre de poursuivre ses tâches de formation avec le plus de sérénité possible'.

La direction par intérim du collège a été confiée à Francis Hiroz. Ce dernier est actuellement proviseur des classes de deuxième année notamment, fait partie du Conseil rectoral et enseigne la géographie au sein du collège.

