MST: la Confédération veut éliminer les nouvelles infections d'ici 2030

La Confédération veut éliminer toute nouvelle transmission du VIH et des hépatites B et C d'ici 2030. Le Conseil fédéral a adopté mercredi un nouveau programme. Le traitement prophylactique pour les personnes à risques sera pris en charge par l'assurance obligatoire.

Ces dernières décennies, d'importants progrès ont été réalisés en Suisse dans la prévention et le traitement des infections au VIH et aux virus des hépatites B et C. En lançant le programme national NAPS, le Conseil fédéral se fixe désormais pour objectif d'éliminer toute nouvelle infection au VIH et aux virus des hépatites B et C en Suisse d'ici à 2030. L'Organisation mondiale de la santé poursuit le même objectif, écrit le Conseil fédéral dans un communiqué.

En guise de première étape concrète pour mettre en œuvre le programme, le Département fédéral de l’intérieur a décidé que la prophylaxie préexposition contre le VIH pour les personnes qui présentent un risque accru serait prise en charge par l'assurance obligatoire des soins à partir du 1er juillet 2024.

