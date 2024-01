Manifestations de soutien aux Palestiniens à Berne et en France

De nouvelles manifestations de soutien au peuple palestinien et en faveur de la paix au Proche-Orient ont eu lieu en ce premier samedi de l'année. Dans plusieurs villes de France ainsi qu'à Berne, elles ont réuni chacune quelques centaines de participants.

A Berne, quelque 250 personnes selon un journaliste de Keystone-ATS, près de 400 selon les organisateurs, ont réclamé un cessez-le-feu dans le conflit au Proche-Orient. Les participants ont notamment scandé 'Free, free Palestine' et formé ces mots en grand sur la Münsterplatz de Berne. La manifestation s'est déroulée dans le calme, selon la police qui s'est montrée en nombre.

Parmi les slogans scandés, on pouvait notamment entendre le controversé 'From the river to the sea, Palestine will be free' (Du Jourdain jusqu'à la mer, la Palestine sera libre) et la revendication 'Stop the genocide'. Du côté israélien, le slogan 'From the river to the sea' est considéré comme clairement antisémite, car il dénie à Israël et à ses habitants le droit d'exister.

En France aussi

Des rassemblements avec autant de participants se sont aussi tenus dans plusieurs villes de France. A Paris, un cortège de 400 à 500 manifestants a appelé à un 'Cessez-le-feu immédiat'. L'AFP a encore relevé près de 250 personnes à Lille, 300 à 400 à Rennes ou 300 à Strasbourg.

'Le maître mot, c'est le cessez-le-feu', a indiqué à l'Agence France Presse la présidente d'Europalestine Olivia Zémor, qui a appelé 'à ne pas laisser Israël poursuivre ses massacres' dans la bande de Gaza.

