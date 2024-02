Maurer réaffirme qu'il y a eu « une hystérie autour du Covid »

Deux semaines après avoir tenu des propos sur le coronavirus ayant suscité une vive réaction, Ueli Maurer assume. 'Bien sûr qu'il y a eu une hystérie autour du Covid', réaffirme-t-il dimanche dans la presse.

Cette hystérie était même 'd'ampleur mondiale', assure le Zurichois dans Le Matin Dimanche. 'On a dit que le Covid était mortel, et à partir de cette supposition, on a tendu un filet sanitaire comme on n'en avait jamais vu auparavant, assure-t-il. Quiconque osait poser une question critique était écarté ou traité de 'conspirateur''.

Ueli Maurer avait déjà tenu des propos similaires dans la presse dominicale deux semaines plus tôt, suscitant une vive réaction. 'Concernant le Covid, je n'ai que répété ce que j'ai toujours dit, réagit-il. Que cela ait suscité pareil tollé m'a surpris'. Les critiques provenaient surtout des médias, selon l'ancien ministre des finances, qui dénonce un 'réflexe anti-Maurer'.

/ATS