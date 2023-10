Meilleure répartition entre Confédération et cantons lors de crises

L'intégration des cantons et la répartition des tâches entre Confédération et cantons lors de crises doivent être revues, estime la commission de gestion du Conseil des Etats. Elle a relevé des aspects positifs et négatifs dans le cadre de la gestion du Covid-19.

La commission salue l'action commune des autorités fédérales et cantonales, qui a contribué à ce que la Suisse surmonte la crise de manière globalement satisfaisante, indiquent jeudi les services du Parlement. La Confédération a respecté dans l'ensemble les critères de légalité, d'opportunité et d'efficacité.

Toutefois, la collaboration a touché à ses limites à plusieurs reprises, compliquant la transmission d'informations. La commission a identifié plusieurs manquements nécessitant une amélioration, comme un manque de points de contact, de ligne directrice claire et de coordination stratégique, surtout 'en situation particulière'.

Elle a émis treize recommandations et souhaite deux rapports, sur l'engagement de l'armée et de la protection civile, ainsi que sur le traçage des contacts.

