Mesures de sécurité renforcées au centre d'asile fédéral de Chiasso

Les mesures de sécurité et de prévention au centre d'asile fédéral de Chiasso (TI) et ses alentours seront renforcées. C'est ce qu'a annoncé la cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) Elisabeth Baume-Schneider après une visite des lieux.

La situation doit être 'soigneusement analysée', a déclaré lundi à Chiasso la conseillère fédérale après sa visite du centre fédéral et du poste-frontière avec l'Italie.

Depuis le début de l'été, les autorités locales et cantonales tessinoises demandent des mesures pour améliorer la situation à l'intérieur et à l'extérieur du centre. Elles critiquent notamment le taux d'occupation élevé des lieux et les nombreux délits commis.

Le DFJP précise qu'Elisabeth Baume-Schneider a chargé le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) de renforcer en permanence les mesures de sécurité et de prévention dans et autour du centre. Ce renforcement passe notamment par du personnel et des patrouilles supplémentaires et une augmentation des programmes d'occupation, en accord avec les communes.

/ATS