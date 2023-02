Météo capricieuse: presque 20°C au Tessin, neige en montagne

Un foehn venant du nord a provoqué samedi des températures exceptionnellement élevées dans le sud de la Suisse. A Locarno (TI), le thermomètre a grimpé jusqu'à 19,5 degrés dans l'après-midi.

Des températures douces au début du mois de février sont exceptionnelles, mais pas uniques, a indiqué un météorologue de Meteonews à Keystone-ATS. A Magadino (TI), il avait par exemple fait 23,9 degrés le 3 février 2020.

La situation est toute différente dans les Alpes, où il a fortement neigé pendant la nuit. Samedi matin, 17 centimètres de neige fraîche ont été mesurés à Arosa (GR), 16 centimètres à Davos et sur le Säntis (AI), selon les services météorologiques. A Ulrichen (VS), dans la haute vallée de Conches, 10 centimètres sont tombés.

Le WSL Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) a mis en garde les adeptes des sports de neige: dans l'est du pays, il s'agit probablement d'une des journées les plus dangereuses de l'hiver. Il y avait ainsi un fort danger d'avalanche dans certaines régions grisonnes.

