Meurtre de Morges (VD): le procès démarre lundi

Le procès de l'homme accusé d'avoir tué un ressortissant portugais dans un restaurant de Morges (VD) le 12 septembre 2020 débute lundi devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. Le prévenu a revendiqué ses actes au nom de la cause islamiste.

Âgé de 29 ans, ce double national turco-suisse répond principalement de meurtre et tentative de meurtre, d'assassinat, de lésions corporelles simples, de tentative d'incendie et d'explosion, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de violation de la loi fédérale interdisant les groupes 'Al-Qaïda' et 'Etat islamique'.

Le 12 septembre 2020 dans un kebab, le prévenu avait mortellement blessé un ressortissant portugais de 29 ans à l'aide d'un couteau de cuisine. Lors de l'attaque, il avait crié 'Allahu akbar' (Allah est le plus grand). Un ami de la victime avait été gravement choqué par l'agression, raison pour laquelle l'accusé est aussi renvoyé pour lésions corporelles simples et menaces.

Sous surveillance

Le double national venait de passer 459 jours en détention préventive et était soumis à une obligation de résidence et à diverses mesures de surveillance. En avril 2019, après un départ avorté pour la frontière turco-syrienne, il avait déjà attiré l'attention de la justice en tentant d'incendier une station-service à Prilly (VD).

L'enquête avait révélé que l'homme était sous l'emprise de l'idéologie islamiste. Il détenait de nombreuses représentations de violences, d'exécutions et de tortures qu'il avait partagées avec des connaissances afin d'essayer de les convaincre de rejoindre la cause.

Nouvelles agressions

Depuis l'assassinat de Morges, l'accusé a passé plus de 700 jours en préventive. En prison, il a agressé un gardien à coups de stylo à la gorge et de poing. Il s'en est également pris à un agent de la police fédérale (Fedpol).

Le Ministère public de la Confédération (MPC) communiquera ses réquisitions de peine lors de l'audience. Trois avocats représenteront les parties plaignantes. Selon l'acte d'accusation, les frais de la cause s'élèvent à ce jour à plus de 840'000 francs.

Selon le programme de la Cour des affaires pénales, l'audience devrait durer jusqu'à mercredi, avec prolongation possible jeudi, voire vendredi.

/ATS