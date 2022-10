Mgr Valerio Lazzeri, évêque de Lugano, a démissionné

Mgr Valerio Lazzeri, évêque de Lugano depuis 2013, a annoncé sa démission lundi matin au siège de l'épiscopat. Sa décision a été officialisée par le pape François.

Le pape a désigné l'évêque auxiliaire de Genève, Lausanne et Fribourg, Mgr Alain de Raemy, 63 ans, en tant qu'administrateur apostolique du diocèse de Lugano. Ce dernier assurera la vacance jusqu'à la nomination de son successeur.

Mgr Lazzeri a expliqué devant la presse que 'ces deux dernières années, la fatigue intérieure lui a ôté la sérénité et l'élan nécessaires à sa mission et que les tâches administratives étaient devenues insoutenables.'

Mgr Lazzeri a remercié le Saint-Père d'avoir accepté sa requête et a demandé pardon à ses fidèles pour la déception causée. Il va désormais s'accorder un temps de réflexion et de prière, a-t-il dit, avant de continuer 'à servir l'Evangile et l'Eglise.' .

Nomination surprise

S'exprimant dans un italien parfait, le successeur ad intérim, Mgr Alain de Raemy, a avoué 'sa grande surprise' pour cette nomination et a d'emblée précisé qu'il allait immédiatement s'installer à Lugano: 'Je vais partir à la découverte de tout le Tessin et de ses fidèles.' 'Valerio, tu vas nous manquer', a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, la Conférence des évêques suisses (CES) a dit prendre connaissance avec regret de la décision de Mgr Lazzeri 'de renoncer, avec effet immédiat, à sa charge d’évêque du diocèse de Lugano'. La CES souligne notamment sa contribution dans le domaine de la recherche théologique et de la formation.

/ATS