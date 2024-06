Moins de changements de sexe en Suisse en 2023

Les changements de sexe inscrits à l'état civil étaient nettement moins nombreux l'an passé en Suisse. Après avoir été facilités par une nouvelle loi entrée en vigueur début 2022, les inscriptions sont tombées à 713 en 2023, contre 1177 l'année précédente (-39,4%).

En 2023, on dénombrait 332 modifications de sexe inscrit 'homme' à sexe inscrit 'femme' et 381 de sexe inscrit 'femme' à sexe inscrit 'homme', indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Trois quarts de ces changements surviennent chez des personnes âgées de 15 à 29 ans.

Dans la classe d'âge des 15 à 19 ans, on dénombre 217 inscriptions de changement de sexe, 199 pour les 20-24 ans et 117 parmi les 25-29 ans. L'an dernier, 22 mineures et mineurs de moins de 15 ans ont fait le pas.

De telles modifications de sexe ont été les plus fréquentes dans la région lémanique (185), dont 123 dans le seul canton de Vaud. L'espace Mitteland en recense 158 et Zurich 134. La Suisse centrale en dénombre 46 et le Tessin 19.

