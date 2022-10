Muséum: un déménagement de collections, thème d'une nouvelle expo

Le Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel profite du futur déménagement de ses collections dans un nouveau pôle muséal pour en faire une exposition temporaire. 'Emballe-moi', visible dès dimanche, met en scène avec humour la mise en boîte de millions de spécimens.

'On veut casser l'image du musée, vu comme quelque chose de figé qui ne bouge pas, alors qu'il est toujours en mouvement et qu'il est en perpétuelle tension entre le très traditionnel et le très moderne', a déclaré jeudi Ludovic Maggioni, directeur du Muséum.

'Quand on déménage, on se pose par exemple des questions sur qui on est, et ce qu'on va devenir. (...). C'est un moment-charnière pour remettre l'avenir en perspective', a ajouté le directeur.

Depuis la naissance officielle du musée en 1838, les collections ont par exemple dû être déménagées plusieurs fois. Le Conseil général de Neuchâtel a voté un crédit de 8 millions de francs pour regrouper toutes les collections des musées de la ville à Tivoli, dans un lieu de 6000 m2 qui permettra de les conserver dans des conditions optimales, pour éviter leur dégradation. Le déménagement devrait commencer durant l'année 2023 et se terminer à fin 2024.

Richesse des collections

L'exposition propose un parcours qui mêle découverte de la variété des collections et des savoir-faire nécessaires à leur conservation. Tout au long de la visite, le public est le témoin d'une déclaration d'amour aux collections et aux métiers du Muséum. 'Emballe-moi' a un double sens: en plus du déménagement, le musée veut séduire le visiteur.

Imaginée comme un dédale onirique, l'exposition, visible depuis dimanche et jusqu'au 13 août 2023, rivalise de jeux d'échelles et de perspectives. Le public s'y perd et s'y retrouve. La perte d'orientation ouvre la voie aux questionnements.

L'amour des collections se décline également sous forme artistique. Dans le grand escalier, les peintures à l'huile du Neuchâtelois Till Rabus interrogent la mise en scène de la mort, avec les animaux taxidermisés, celle-là même qui représente pourtant le vivant. Une création vidéo interactive de l'artiste vaudoise Camille Scherrer est aussi à expérimenter au creux de la main.

Les installations sonores du duo franco-chilien Nova Materia ponctuent le parcours de chuchotements et d'éclats de voix qui plongent le visiteur dans les coulisses phoniques du musée.

L'exposition montre la richesse et la variété des collections du musée: animaux empaillés, papillons, animaux dans l'alcool, trophées, archives papier, sculptures, etc. Selon le type d'objets, le déménagement implique un autre conditionnement. Durant cette saison, le public pourra apprendre lors d'ateliers à dépoussiérer, faire un constat d'état et conditionner des pièces de valeur.

Le Muséum a rappelé que ses ennemis sont les anthrènes, les trogodermes, les attagènes, les stegobiums ou les mites. Ces hôtes indésirables, qui se nourrissent de poils, de plumes ou d'autres matières organiques par exemple, sont capables de réduire à néant une collection, si rien n'est fait.

/ATS