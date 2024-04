Mustafa Atici élu au gouvernement de Bâle-Ville

Le PS ne va pas perdre le siège laissé par le nouveau conseiller fédéral Beat Jans au gouvernement de Bâle-Ville. Son candidat Mustafa Atici a clairement devancé dimanche le PLR Luca Urgese.

Lors du 2e tour de cette élection complémentaire au gouvernement à la suite de l'élection au Conseil fédéral de Beat Jans, Mustafa Atici a obtenu 25'198 voix, contre 22'228 à son concurrent, le député de 37 ans Luca Urgese. La participation a été de 48,1%. Agé de 54 ans, le restaurateur d'origine kurde devient ainsi le premier ministre bâlois issu de la migration.

Luca Urgese manque ainsi de redonner à la droite une majorité perdue en 2000. L'exécutif reste composé de trois socialistes, deux libéraux, un centriste et une Vert'libérale. Les Vert'libéraux ne font pas partie de l'alliance bourgeoise. Lors des élections de 2020, l'Alliance verte (Vert-e-s et Basta!) n'a pas réussi à préserver son siège et la gauche a ainsi perdu la majorité.

/ATS