Nadine de Rothschild soutient le lancement de la Légion du coeur

Une nouvelle distinction, La Légion du coeur, sera décernée aux entreprises qui se soucient de leurs employés gravement malades. La journaliste Anne-Marie Philippe est à l'origine de cette initiative, qui est soutenue par la baronne de Nadine de Rothschild.

Lorsque la maladie frappe et impose des traitements lourds, rester actif peut favoriser la guérison, explique jeudi la fondation 'La Légion du coeur'. Celle-ci, créée le 21 février dernier, entend distinguer des entreprises basées en Suisse qui se font remarquer par leur appui à leurs collaborateurs lors de graves maladies.

'La Légion du coeur' sera décernée sous forme d'insigne et de trophée lors du gala annuel de la fondation, dont la première devrait avoir lieu le 10 janvier 2024. A bientôt 91 ans, la baronne de Rotschild est la marraine de cette démarche.

Noble responsabilité sociale

'Notre but est de récompenser, encourager et inciter les entreprises qui accompagnent et soutiennent leurs collaborateurs en traitements médicaux lourds', écrit Anne-Marie Philippe, journaliste et chargée de communication. 'Nous espérons que les entreprises distinguées initient, puis entretiennent cette noble responsabilité sociale'.

Les entreprises peuvent se faire connaître sur la plateforme www.lalegionducoeur.ch et mettre en avant leurs expériences. Elles doivent favoriser autant que possible le maintien dans l'entreprise des personnes malades qui le souhaitent, notamment en adaptant les horaires, en répartissant différemment les tâches, en soignant les échanges et en leur permettant de participer aux réunions.

/ATS