Neuchâtel: bénéfice de 6,4 millions - provisions pour la santé

Contrairement aux autres cantons suisses, Neuchâtel n'a pas dégagé en 2022 un bénéfice supérieur au budget. L'excédent de revenus se monte à 6,4 millions de francs, contre 10,3 millions au budget, mais l'Etat a constitué des provisions pour le secteur de la santé.

'Ce résultat tient compte des incidences financières liées à la pandémie, à la crise ukrainienne et énergétique, dont l'impact sur le compte de résultats a été estimé à environ 21,7 millions de francs, a indiqué lundi le Conseil d'Etat neuchâtelois.

Aucun prélèvement n'a été effectué à la réserve de politique conjoncturelle alors le budget proposait une ponction 51,4 millions pour compenser la totalité des incidences financières liées à la pandémie.

Le bénéfice de 6,4 millions est aussi supérieur à celui de 2021 (3,5 millions). L'exercice est marqué par la constitution de provisions pour un montant total de 61,6 millions de francs permettant de couvrir divers risques, dont 46,8 millions 'pour faire face à la situation de tension extrême qui prévaut dans le domaine de la santé', a précisé le gouvernement. Une provision d'un montant de 13,9 millions a également été comptabilisée dans le domaine fiscal.

Malgré ces éléments qui péjorent le résultat, les comptes 2022 affichent des recettes fiscales (+60,6 millions) plus importantes que budgétées, avec notamment une évolution favorable de l'impôt direct des personnes physiques (+31,1 millions) et des personnes morales (+22,0 millions). Cela est dû à la bonne conjoncture, à la baisse du taux de chômage et aux premiers effets de l'inflation.

/ATS