Neuf Suisses sur dix disent percevoir le changement climatique

Neuf personnes sur dix disent percevoir des changements au niveau du climat en Suisse, selon un sondage publié jeudi par l'OFS. De plus, le bruit généré par le trafic et la pollution de l'air sont de plus en plus ressentis comme gênants par la population.

Plus précisément, 41% des sondés ont indiqué percevoir que le climat change de manière importante en Suisse alors que 48% font état de changements légers, selon le quatrième sondage sur les thématiques environnementales réalisé par l'Office fédéral de la statistique (OFS) en 2023.

Autre constat: la part des personnes qui ne prennent jamais l'avion a augmenté, passant de 20% en 2019 à 26% l'année dernière. Cependant, les comportements semblent avoir peu évolué dans d'autres domaines comme les habitudes de chauffage ou l'intérêt pour le score énergétique des produits électroniques à l'achat.

Enfin, en tête des dangers ressentis par la population figurent notamment la perte de biodiversité et la pénurie d'eau. Les centrales nucléaires sont elle perçues comme moins dangereuses.

/ATS