Nombreux arbres morts et moindre repousse dans les forêts

Les conditions sèches et chaudes ont provoqué depuis 2018 des changements notables dans les forêts suisses. Les arbres morts ou endommagés sont plus nombreux et la repousse est moindre, selon des résultats intermédiaires du cinquième inventaire forestier national.

La cause de cette évolution réside dans la persistance de conditions sèches et chaudes durant la période de végétation, a indiqué mardi l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) dans un communiqué.

À mi-parcours de l'actuel cinquième Inventaire forestier national (IFN5), soit les années 2018 à 2022, deux tendances nettes se dégagent. Premièrement, le nombre d'arbres morts et endommagés a augmenté, ce qui modifie le mélange des essences au niveau régional.

L'épicéa, l'essence la plus importante économiquement et la plus abondante en Suisse, a reculé dans le Jura, sur le Plateau et dans les Préalpes. Au sud des Alpes, le châtaignier subit des pertes.

Deuxièmement, dans un nombre croissant de forêts, les jeunes arbres se font plus rares. En moyenne, cette tendance concerne un quart des forêts de toute la Suisse, nettement davantage dans les Alpes et en particulier au sud des Alpes.

