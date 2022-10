Nouveau blocage de Renovate Switzerland, cette fois-ci à Berne

Deux activistes de Renovate Switzerland ont collé leurs mains samedi sur le pont de la Lorraine à Berne. Ils demandent au Conseil fédéral d'agir face à l’urgence climatique.

Six militants se sont assis sur la chaussée, deux s’y sont collés une main et deux se sont chargés d’aller parler aux automobilistes et d'éviter d'éventuelles frictions, écrit l'organisation dans un communiqué. Un troisième activiste aurait voulu se coller une main, mais un policier l'en a empêché, ont observé un photographe et un journaliste de l'agence Keystone-ATS.

L’action a interrompu le trafic et entraîné des bouchons dans les deux sens. Selon Renovate Switzerland, elle a suscité des réactions variées, allant de la colère aux applaudissements. Certains automobilistes ont cependant évacué les militants de la route et ont jeté des affiches par-dessus le pont, ont constaté le photographe et le journaliste.

La police a évacué les activistes et pris leurs coordonnées. Vingt minutes après le début de l'action, le trafic sur le pont a dû momentanément se limiter à une seule voie.

Renovate Switzerland est la branche suisse d'un mouvement de 'résistance civile' qui existe dans une dizaine d'autres pays. Le groupe dit qu'il continuera ses protestations tant que le Conseil fédéral n'aura pas entendu sa revendication. L'organisation a procédé à dix blocages au cours du mois d'octobre, notamment à Genève, Lausanne et Crissier (VD).

Les militants de Renovate Switzerland demandent à la Confédération de débloquer immédiatement 4 milliards de francs pour que 100’000 personnes reçoivent une bourse et puissent se reconvertir dans les métiers du bâtiment.

/ATS