Nouveau programme de subventionnement du solaire lancé

Afin d'amener sa contribution à la transition énergétique, l'Aide suisse à la montagne (ASM) a lancé mardi une vaste campagne de soutien aux entreprises prêtes à investir dans le photovoltaïque. Elle prendra en charge jusqu'à la moitié des coûts d'investissement.

Jusqu'à fin 2024, les petites entreprises situées en zone de montagne qui souhaitent installer des panneaux solaires sur leurs bâtiments pourront demander un soutien financier, dans le cadre d'une procédure simplifiée.

'Nous voulons contribuer à la transition énergétique, en partenariat avec les entreprises situées en région de montagne', déclare Kurt Zgraggen, le directeur général de l'ASM, cité dans un communiqué. La fondation se dit prête à subventionner des systèmes photovoltaïques ou solaires thermiques et des investissements connectés comme une structure installée sur un toit.

Pas pour les grands groupes

L'ASM a choisi de mettre l'accent sur l'énergie solaire, le rayonnement du soleil en altitude étant plus élevé que sur le Plateau. De plus, l'air de la montagne refroidit les cellules solaires, ce qui permet d'atteindre des rendements globalement plus élevés qu'en plaine.

Dans son communiqué, la fondation liste les principaux critères qu'elle utilisera pour décider de soutenir un projet et dans quelle proportion. Il s'agit notamment du lieu d'exploitation. Les structures devront rester en mains des entreprises.

Seules les firmes occupant maximum de 49 employés à plein temps pourront bénéficier de ce train d'aides. La construction de l'usine devra coûter au minimum 10'000 francs. Les structures déjà en service ne bénéficieront pas de subventions rétroactives.

Revente d'énergie possible

'Les entreprises pourront réduire leur facture énergétique et générer des revenus supplémentaires en vendant l'électricité excédentaire', précise Kurt Zgraggen, soulignant un second atout de la démarche.

L'ASM est financée par des dons et existe depuis 1943. En 2021, la fondation a soutenu un total de 833 projets, aux quatre coins du pays.

/ATS