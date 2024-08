Nouveau record annuel de température à Biasca (TI)

Un nouveau record de température annuelle pour la Suisse a été enregistré dimanche après-midi à Biasca (TI). Le thermomètre y est monté à 36,3 degrés à 15h20.

Il a également fait très chaud dans d'autres localités tessinoises, indique le site de MétéoSuisse. A Stabio, il a fait 33 degrés, à Cevio 33,2 et à Locarno Monti 32,4 degrés.

En Valais, on a mesuré 33,3 degrés à Viège et 32,5 à Sion. Grono dans les Grisons a enregistré 32,9 degrés et Genève 32.

Samedi déjà, Biasca avait pulvérisé de plus d'un degré son propre record de l'année datant de début juillet. Le mercure est monté jusqu'à 35,8, mesurés à 15h40 par MétéoSuisse. Le 3 juillet dernier, 34,6 degrés avaient été relevés, à Biasca déjà.

