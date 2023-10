Ouverture de la 552e Foire d'automne de Bâle

La plus grande et la plus ancienne foire d'automne de Suisse a débuté samedi à Bâle. Environ 600 exposants et forains attendent un million de visiteurs jusqu'au 12 novembre.

Comme le veut la tradition, la 552e édition de la Foire d'automne de Bâle a débuté lorsque les douze de midi ont été sonnés par le clocher de l'église St-Martin. La foire se déroule sur neuf sites sur les deux rives du Rhin.

La Foire d'automne de Bâle a une très longue histoire liée à la fin du Concile de Bâle en 1449, synonyme d'un essor économique qui a duré 18 ans. En 1471, l'empereur Frédéric III a accordé à la ville de Bâle le droit d'organiser une foire en automne.

La foire n'a été annulée qu'à cinq reprises: deux fois à cause de la peste, une fois à cause du choléra, une fois à cause de la grippe espagnole et une fois à cause du Covid-19, en 2020.

/ATS