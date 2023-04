Pas de Vert'libéraux ni d'extrême gauche au 2e tour de l'élection

A Genève, ni les Vert'libéraux ni les deux formations d'extrême gauche ne présentent de candidats au 2e tour de l'élection au Conseil d'Etat le 30 avril. Le PS et les Verts maintiennent leurs quatre candidats, et la droite élargie lance un ticket à cinq.

Manquant de peu la marche du quorum pour entrer au Grand Conseil, les Vert'libéraux ont annoncé mardi le retrait de leurs deux candidats de la course à l'exécutif. Dénonçant 'vigoureusement l'alliance contre-nature entre partis de droite et contestataires', ils appellent à voter pour les prétendants du Centre, des Verts, du PS et du PLR et à exclure ceux du MCG, de l'UDC et de Libertés et justice sociale.

Ce choix 'pragmatique' est basé sur un socle minimal de valeurs communes que sont la prise de conscience des enjeux climatiques et le respect du principe de probité. L'élection de ces candidats 'contribuerait à former une équipe gouvernementale fonctionnelle', estiment les Vert'libéraux.

Ensemble à gauche et la Liste d'Union populaire (LUP) retirent, eux aussi, leurs candidats et appellent à voter pour les quatre candidats de gauche. Objectif: faire barrage à la droite et à l'extrême droite, écrit Ensemble à gauche. La nouvelle configuration parlementaire 'ouvre une période de régression sociale d'envergure', déplore la LUP.

/ATS