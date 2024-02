Pas trop d'exigences sur la part de réduction de CO2 en Suisse

La loi sur le CO2 doit pouvoir remporter la majorité et donc ne pas aller trop loin. Le Conseil des Etats a donc décidé jeudi de ne pas fixer de part de réduction des émissions de CO2 à réaliser en Suisse.

Signataire de l'Accord de Paris, la Suisse doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre de moitié par rapport à 1990 d'ici 2030.

Le National a fixé à 75% au moins la part des émissions de gaz à effet de serre que la Suisse doit réduire à l'interne dans le projet de loi sur le CO2 pour les années 2025 à 2030. Le Conseil fédéral et le Conseil des Etats veulent que cette part s'élève à environ deux tiers, sans toutefois formuler d'objectif chiffré dans la loi.

Les émissions de CO2 ne connaissent pas de frontières donc cela ne change pas grand-chose si elles sont compensées en Suisse ou à l'étranger, a estimé Jakob Stark (UDC/TG). La Suisse doit en faire plus et avoir une politique climatique 'sérieuse, efficace et ambitieuse', a opposé Céline Vara (Vert-e-s/NE).

Le débat se poursuit.

/ATS