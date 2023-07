Payerne présente ses simulateurs pour lutter contre le feu

La base aérienne de Payerne (VD) a inauguré vendredi son nouveau centre d'instruction de lutte contre le feu. Il servira à former les professionnels et le personnel de milice sur les aérodromes militaires du pays.

Baptisé Phénix, le centre comprend trois simulateurs d'incendie, pour les avions de combat, les hélicoptères et les avions de transport. Trois simulateurs supplémentaires permettent de recréer des feux touchant des ateliers ou des halles d'avions.

Parmi eux figure le plus grand simulateur au monde pour sapeurs-pompiers d'aéroport, qui peut accueillir jusqu'à quatre véhicules et responsables d'intervention, a indiqué l'armée dans son communiqué.

Les simulateurs fonctionnent au gaz liquide (propane). Ils ne recourent à aucun agent d'extinction, uniquement à l'eau, qui est ensuite recyclée avant d'être réutilisée pour les exercices.

Projet à 28 millions

Le centre dispose également d'un bâtiment central avec des salles de théorie, des vestiaires et des installations techniques. Outre le personnel lié aux aérodromes militaires, il pourra être mis à disposition de sapeurs-pompiers civils.

Les anciennes installations d'instruction des différentes bases aériennes ne répondaient plus aux exigences légales et auraient dû être renouvelées. L'armée a décidé en 2010 de démonter les installations décentralisées et de construire ce nouveau centre à Payerne, où l'ensemble des troupes d'aviation au sol sont formées.

Les coûts de construction se sont élevés à 28 millions de francs. Le Parlement les a avalisés dans le cadre du message sur l'armée 2017.

Pour présenter cette nouvelle installation au public, la base aérienne de Payerne ouvrait vendredi ses portes au public.

/ATS