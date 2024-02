Piccard veut faire le tour du monde avec un avion à hydrogène

Le pionnier de l'énergie solaire Bertrand Piccard veut remettre ça : après son tour du monde en avion solaire il y a sept ans, le Suisse veut à nouveau faire le tour de la planète en 2028, cette fois-ci avec un avion fonctionnant à l'hydrogène et en neuf jours.

Dans son nouveau projet 'Climate Impulse', il n'y a pas que l'esprit d'aventure qui joue, comme il l'a déclaré dans une interview publiée mercredi par Tamedia : 'J'en ai assez du pessimisme et de l'inaction en matière de protection de l'environnement. Je veux montrer à tous les gens qui ne voient pas d'avenir qu'il y a de l'espoir et que nous pouvons agir. Le meilleur moyen pour cela est un projet spectaculaire'

Car il y a encore beaucoup de résistance et d'aversion pour les technologies d'avenir, a déclaré Piccard. 'Je veux montrer que c'est le contraire et que nous avons maintenant tout en main pour nous éloigner des énergies fossiles'. La protection de l'environnement ne devient une réalité que lorsqu'elle est perçue comme économique et excitante. 'Mais bien que les solutions existent, elles ne sont pas assez utilisées'

Le nouveau projet est en cours de réalisation depuis trois ans déjà. 'Environ 45 millions de francs suisses sont destinés à la construction de l'avion et 15 millions à son exploitation', a déclaré Piccard, qui aura 70 ans en 2028. Sa femme aurait déclaré à ce sujet qu'il serait alors trop vieux pour inspirer les jeunes. 'Je dis : oui, mais je serai assez vieux pour donner de l'espoir aux personnes âgées'

