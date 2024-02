Plus de 10'000 spectateurs au cortège du Carnaval des Bolzes

Plus de 10'500 personnes ont assisté dimanche après-midi au cortège de la 56e édition du carnaval des Bolzes à Fribourg. Elles ont ensuite suivi le procès du Rababou ou Bonhomme Hiver qui a été brûlé selon la tradition, laissant présager un bel été.

Sous une météo radieuse, 14 chars, 12 guggenmusiks et 13 groupes et écoles, soit environ 1200 participants ont démarré à 14h39 et défilé dans les rues de la Basse-ville, a indiqué le comité du Carnaval des Bolzes dans un communiqué. Aucun incident n'est à déplorer.

Samedi soir, le défilé de nuit à la lueur des lanternes et des guggenmusiks joyeusement illuminés a offert un beau spectacle à travers la ville. Cette année, les groupes étaient poursuivis par un dragon.

Le carnaval se poursuit lundi à 19h00 par une soirée raclette et un bal masqué sur la Place du Petit St-Jean. Mardi, ce sera le cortège des enfants qui animera la ville, suivi de la mise à mort du Petit Rababou, ponctué d'un goûter des enfants.

Les organisateurs donnent déjà rendez-vous à la prochaine édition du carnaval des Bolzes du 28 février au 4 mars 2025.

/ATS