Plus de 30 degrés mesurés pour la première fois cette année

Pour la première fois de l'année, une journée tropicale a été mesurée en Suisse à Biasca (TI) jeudi après-midi. A 16h30, le thermomètre a dépassé de 0,6 degré la barre des 30 degrés.

C'est ce qu'a annoncé vendredi l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) sur Twitter. Au nord des Alpes et en Valais, les températures ont atteint des valeurs entre 26 et 27 degrés.

Il y a un an, les températures étaient nettement plus élevées à cette même époque : le 15 juin 2022, il faisait déjà plus de 30 degrés dans plusieurs régions du Nord des Alpes, et même 34,3 degrés à Sion en Valais, a indiqué MétéoSuisse à Keystone-ATS.

Il y a un an, le premier jour de canicule en Suisse a eu lieu exactement un mois plus tôt : le 15 mai 2022 déjà, 30,0 degrés avaient été mesurés à Viège (VS).

/ATS