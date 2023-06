Plus de 40 millions pour les soignants et enseignants valaisans

Le canton du Valais prévoit plus de 40 millions de francs pour améliorer les conditions de travail et renforcer l'attractivité de deux secteurs souffrant de pénurie: le domaine des soins et l'enseignement.

Pour les soignants, un budget de 7 millions de francs sera alloué dès cette année. Il sera ensuite augmenté à 15 millions en 2024 et à 20 millions en 2025, annonce lundi le Conseil d'Etat lors d'une conférence de presse à Sierre.

Ces sommes serviront d'abord essentiellement à relever les salaires au sein de l'Hôpital du Valais, puis à engager du personnel et à mettre en place une convention collective de travail. Les employés des EMS et CMS en profiteront également.

Pour les enseignants, plusieurs mesures sont annoncées pour environ 30 millions de francs, dont 21 millions nets à la charge du canton. L'objectif consiste notamment à dégager davantage de ressources pour les élèves aux besoins spécifiques.

/ATS