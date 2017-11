Plus de 4600 signatures à l'initiative « Genève Zéro Pub »

L'initiative communale 'Genève Zéro Pub' a été déposée munie de 4658 signatures vérifiées par les initiants, alors que 4000 paraphes valables étaient exigés. Elle vise à interdire la publicité commerciale en Ville de Genève.

'Nous sommes contents que la publicité fasse l'objet d'un débat public', a indiqué mardi à l'ats Jean Rossiaud, membre du comité d'initiative et conseiller municipal Vert en Ville de Genève. Selon lui, le moment est idéal pour réfléchir à l'impact de la publicité sur la consommation et la pollution, alors que des sociétés comme Nike ne paient pas d'impôts.

L'initiative vise à libérer l'espace public de la Ville de Genève de la publicité commerciale, afin de privilégier la qualité du paysage urbain. La suppression des panneaux d'affichage sur les trottoirs doit aussi faciliter la mobilité de tous, en particulier des personnes handicapées.

'Expression libre'

Des panneaux d'affichage seront toutefois à disposition des associations et institutions locales pour annoncer leurs activités ainsi que les événements artistiques, culturels et caritatifs. En outre, des panneaux vierges seront voués à 'l'expression libre, citoyenne et artistique' des habitants, comme cela s'était produit en début d'année, suite à un changement de concession publicitaire.

Cet événement avait été un déclic pour le comité d'initiative, même si le Réseau objection de croissance de Genève avait évoqué l'idée d'interdire la publicité commerciale à l'occasion d'une action antipublicitaire en novembre 2016. Cette initiative communale n'a reçu qu'un appui informel des Verts, du Parti socialiste et d'Ensemble à Gauche, a fait savoir Jean Rossiaud.

/ATS