Plus de ressources demandées contre les violences domestiques

Une grande partie des 23 maisons d'accueil pour femmes en Suisse et au Liechtenstein sont pleines, alertent deux expertes interrogées dimanche dans le SonntagsBlick. Elles demandent plus de ressources.

Les raisons sur la forte demande de places dans les centres d'accueil pour femmes ne sont pas claires. 'Les facteurs qui y contribuent sont probablement les discussions sur la convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et les différents mouvements de femmes', indique Marlies Haller, directrice de la fondation contre la violence envers les femmes et les enfants.

'Une autre hypothèse est que la situation actuelle de la société dans son ensemble, avec l'inflation, génère du stress', ajoute Anna Tanner, conseillère spécialisée à la maison d'accueil pour femmes de Berne. 'Et les situations stressantes conduisent souvent à plus de pression et de violence à la maison'.

Mais les maisons d'accueil pour femmes ne représentent en général que la pointe de l'iceberg, ajoute-t-elle, soulignant que le nombre de cas non recensés de violence domestique est élevé.

/ATS