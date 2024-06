Plusieurs personnes portées disparues au Tessin

Plusieurs personnes sont portées disparues dans la Vallée de la Maggia, au Tessin, après un glissement de terrain dans la nuit de samedi à dimanche. Selon la police cantonale, les routes sont coupées et les campings situés le long de la rivière ont été évacués.

Un pont a été emporté par les eaux bloquant la route cantonale. Les secours sont particulièrement difficiles, précise la police dans son communiqué publié dimanche matin.

Les vallées latérales, Bavona, Lavizzara et Campo ne sont plus accessibles et l’électricité a été interrompue dans toute cette zone. La police a lancé un appel à la population afin qu’elle limite ses déplacements et ne se rende pas dans les lieux frappés par les intempéries.

/ATS