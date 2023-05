Portes ouvertes ce week-end sur le chantier de l'Unithèque

Le chantier de l'Unithèque ouvre ses portes au public ce week-end. Samedi et dimanche, les visiteurs pourront découvrir l'avancement des travaux d'agrandissement de l'ex-Banane sur le campus de l'Université de Lausanne.

Le chantier a débuté en 2020. La phase de gros oeuvre est désormais achevée offrant un 'impressionnant espace' avant la poursuite des aménagements intérieurs, explique un communiqué.

Dès 2024, la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne (BCUL) disposera d'une superficie en libre accès de 4767 m2. Plus d'un millier de places de travail supplémentaires seront disponibles au terme des travaux en 2025, soit près du double qu'auparavant. Le restaurant self-service et la cafétéria verront leur capacité augmenter d'environ 350 places.

Architectes et bibliothécaires effectueront ce week-end des visites guidées de ce projet 'majeur', ajoute le communiqué. L'entrée est libre, sans réservation préalable.

L'extension est aménagée derrière le bâtiment actuel, qui a la forme d'une banane, d'où le surnom historique de l'édifice construit en 1983. Durant les travaux, l'Unithèque reste ouverte aux étudiants qui subissent parfois des nuisances sonores significatives.

En 2021, le chantier avait connu un coup d'arrêt, en raison de problèmes géologiques qui n'avaient pas été décelés lors des sondages. Le coût total de l’investissement avoisine les 80 millions de francs.

/ATS