Près de 10'000 visiteurs à la Fête de la nature

Plus de 10'000 Romandes et Romands ont répondu présents à la 12e édition de la Fête de la Nature. Cet événement printanier et ses 330 rendez-vous en plein air dans toute la Suisse romande a bénéficié des conditions météo favorables.

Le thème de cette édition a inspiré les 170 partenaires et particuliers romands : inventaire en rivière, visite d'une station d'épuration, découverte des sources ou encore revitalisation d'un étang, autant de propositions pour explorer cette ressource qu'est l'eau, peut-on lire dans le communiqué dimanche.

Outre ces activités aquatiques réunies autour du thème 'Eau secours!', les participants ont aussi pu s'initier à la permaculture, écouter les sons du sol ou encore découvrir les lichens en ville.

À l'échelle nationale, la Suisse alémanique et le Tessin, sous l'égide du Festival der Natur et du Festival della Natura, ont aussi proposé une édition augmentée avec 850 activités qui ont attiré 50'000 participants.

La treizième édition de la Fête de la Nature aura lieu du 22 au 26 mai 2024.

https://www.fetedelanature.ch/

/ATS