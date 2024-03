Près de 400 personnes contre l'antisémitisme à Zurich

Quelques centaines de personnes ont exprimé dimanche à Zurich leur solidarité avec la victime juive de l'attaque au couteau du week-end dernier. Elles ont aussi dénoncé la haine et la violence.

Entre 300 et 400 personnes, selon les estimations d'un journaliste de Keystone-ATS ont répondu à l'appel d'organisations musulmanes et juives. Douze orateurs juifs et musulmans ont exprimé des souhaits pour une cohabitation pacifique et respectueuse en Suisse et contre l'antisémitisme, l'hostilité envers les musulmans, le racisme, la haine, la violence et l'exclusion.

La manifestation a été organisée par un groupe privé de musulmans et de juifs qui, selon leurs propres dires, se réunissent depuis le mois d'octobre sous le slogan 'Gemeinsam Einsam' (Ensemble dans la solitude) pour dialoguer et échanger. L'événement a été soutenu entre autres par l'Association des organisations islamiques de Zurich, la Plateforme des juifs libéraux de Suisse et la Fédération suisse des communautés israélites.

