Près de 70% des Suisses pour une 13e rente AVS, selon un sondage

L'initiative du parti socialiste pour une 13e rente AVS récolterait pour l'instant 68% des voix en sa faveur, selon un sondage Tamedia et 20 Minuten. Le peuple ne devrait toutefois pas voter avant mars 2024.

La question des retraites et des rentes est considérée comme le sujet majeur du moment par la majorité des citoyennes et citoyens, avait révélé un précédent sondage. En plus du référendum contre la réforme du deuxième pilier, le peuple devra se prononcer sur deux initiatives populaires.

Un texte du PS veut introduire une 13e rente AVS pour tout le monde. Un autre des jeunes PLR entend lier espérance de vie et retraites, et porter l'âge de la retraite à 66 ans dans un premier temps.

La première ferait un tabac, selon le sondage. Tant les électrices et électeurs de gauche que ceux de l'UDC la plébisciteraient. Les personnes de plus de 65 ans seraient aussi les plus favorables avec 77% de 'oui'. Le soutien au texte tomberait à 59% chez les 18-34 ans.

L'initiative des jeunes libéraux-radicaux ne trouverait par contre que peu de soutien, selon le sondage. Deux tiers des personnes interrogées n'en veulent pas. Seuls les sympathisants du PLR diraient 'oui', à 57%.

Majorité pour les Panzer

Le sondage s'est aussi intéressé à la guerre en Ukraine. Pour 64% des sondés, la décision du Conseil national de mettre hors-service 25 chars de combat Leopard 2 de l'armée suisse afin de pouvoir les revendre à l'Allemagne était la bonne. Les chars resteront en Allemagne ou pourront être revendus à d'autres pays européens, qui eux envoient de l'armement directement en Ukraine.

L'approbation augmente avec l'âge, les plus de 65 ans étant les plus favorables. Du côté des partis, seule la base UDC y est opposée.

Enfin, la proposition des femmes du PS de favoriser plus largement le travail à temps partiel n'a trouvé que peu de soutien. Près de deux tiers des personnes interrogées n'en veulent pas. Les moins de 50 ans et l'électorat de gauche y sont sans surprise davantage sensible.

Du 10 au 11 juillet, 25'688 personnes de toute la Suisse ont participé à l'enquête en ligne de l'institut Leewas. Les réponses ont été pondérées à l'aide de variables démographiques, géographiques et politiques de manière à ce que les résultats soient représentatifs de l'ensemble des votants.

/ATS