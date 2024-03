Près de trois fois plus de personnes renvoyées par vols spéciaux

Le nombre de requérants d'asile déboutés renvoyés par vols spéciaux a presque triplé l'an dernier en Suisse. Au total, 49 vols spéciaux ont été affrétés pour expulser 339 demandeurs d'asile déboutés. Une grande partie des vols avaient pour destination un pays de l'UE.

Il s'agissait de rapatriements dans le cadre de l'accord de Dublin, a indiqué à Keystone-ATS le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), confirmant une information de la SonntagsZeitung. L'augmentation des vols a eu un effet positif sur les coûts. Alors qu'en 2022, les dépenses par personne pour un vol spécial s'élevaient à 13'000 francs, elles étaient de 7300 francs l'an dernier.

Outre en Europe occidentale, des vols spéciaux ont également eu lieu vers l'Europe de l'Est, le Proche-Orient, l'Asie centre, l'Amérique du Sud et l'Afrique. Pour la première fois, quelques vols spéciaux à destination de l'Algérie et de l'Irak ont pu être organisés pour des rapatriements forcés. En tout, 5742 personnes ont quitté la Suisse en 2023, volontairement ou non, soit 19% de plus qu'en 2022.

/ATS