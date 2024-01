Priorités géographiques et thématiques pour la stratégie 2024-2027

Une Europe stable et prospère: telle est la priorité première du Conseil fédéral dans sa stratégie de politique extérieure 2024-2027, adoptée mercredi. Plus largement, la stratégie comprend quatre piliers ainsi que des priorités géographiques et thématiques.

Dans un monde qui connaît une situation économique et politique de plus en plus instable, la Suisse doit assumer sa responsabilité en Europe, être une voix en faveur de la paix, une avocate du droit international et du multilatéralisme ainsi qu’un pôle d’innovation et de compétitivité lors de la nouvelle législature, indique le gouvernement dans un communiqué. Ces quatre piliers constituent la nouvelle stratégie.

Celle-ci s'articule toujours ensuite autour de priorités géographiques et thématiques. Sur le premier plan, l'Europe est en tête, avec notamment la stabilisation des relations avec l'UE et la reconstruction de l'Ukraine.

Au niveau des thématiques, la promotion de la démocratie occupe la première place. L'environnement, la paix et la sécurité, ainsi que la compétitivité suivent.

