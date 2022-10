Prise d'otages à Bassecourt et au Locle: suspects arrêtés en France

Six personnes ont été inculpées et placées en détention en France suite aux brigandages survenus à Bassecourt (JU) en novembre 2021 et au Locle (NE) en janvier. Les malfrats avaient pris des personnes en otage avant de voler des métaux précieux dans des entreprises.

De nombreuses investigations ont été menées en Suisse et en France sous la forme d'une équipe commune d'enquête, indiquent mardi les ministères publics jurassien et neuchâtelois, ainsi que la Juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Nancy. Après près d'une année de recherches, l'opération qui a mobilisé 60 enquêteurs a été déclenchée dans toute la France le 10 octobre dernier.

Au total, 14 personnes ont été interpellées dans les départements de la Loire et du Rhône dans la vallée du Gier, au sud de Lyon. Plusieurs voitures, trois armes volées, une balise et des produits stupéfiants ont été saisis lors de perquisitions.

Cinq hommes et une femme

Depuis lors, cinq hommes et une femme, âgés de 23 à 51 ans, ont été mis en examen et placés en détention. Ils sont accusés d'association de malfaiteurs. Deux d'entre eux ont aussi été inculpés pour 'tentative d'extorsion en bande organisée'.

Les huit autres suspects ont été relâchés à l'issue de leur garde à vue. L'un d'eux a reçu une convocation devant la justice 'pour la semaine prochaine', selon les magistrats français, cités par l'AFP.

Dizaines de kilos d'or

Les investigations ont permis de confirmer les liens entre les deux attaques. Dans la soirée du 3 novembre 2021, six malfrats ont pris en otage un directeur d'entreprise et l'ensemble de sa famille à Bassecourt. Ils les ont emmenés jusqu'à l'entreprise où ils ont emporté 70 kilos de métaux précieux, dont 60 kilos d'or, selon la JIRS. Ils ont aussi volé ainsi les composants de montres de luxe destinées aux lauréats du 'Ballon d'or' de football 2021.

Les voleurs sont ensuite parvenus à s'enfuir et à passer en France, malgré un barrage installé à la frontière. Un collaborateur de l'Administration fédérale des douanes (AFC) a été percuté et blessé à la jambe.

Une alarme silencieuse avait en revanche surpris les cambrioleurs lors du second casse, le 6 janvier dernier au Locle. Les malfrats, qui avaient pris quatre personnes en otages, avaient dû abandonner leur butin. Les deux hommes s'en étaient ensuite pris à une femme pour lui soustraire son véhicule et fuir en France. Ils avaient toutefois été arrêtés à Pontarlier après une course-poursuite. Ils sont toujours détenus en France.

Selon la JIRS, tous les suspects interpellés sont de nationalité française, certains déjà connus de la justice, et possèdent des liens familiaux.

Coopération saluée

Les autorités neuchâteloises et jurassiennes saluent 'l'excellente coopération transfrontalière' entre la Suisse et la France. L'efficacité démontrée 'devrait rendre l'attrait de la Suisse beaucoup moins évident pour les bandes organisées qui agissent' depuis l'Hexagone.

L'enquête se poursuit, notamment pour préciser le rôle des différentes personnes impliquées et de tracer le butin. De nouvelles interpellations ne sont pas à exclure, selon le ministère public neuchâtelois.

/ATS