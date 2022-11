Protection du climat: la Suisse recule au classement mondial

La Suisse recule de sept places à l'indice de performance sur le changement climatique (CCPI), qui évalue annuellement les efforts des différents pays contre le réchauffement. La Confédération est classée 22e et sort ainsi du groupe des meilleurs élèves en la matière.

Le 'Climate Change Performance Index' (CCPI) 2023 évalue chaque année depuis 2005 les efforts d’atténuation du réchauffement climatique d'une soixantaine de pays ainsi que de l’Union européenne (UE) dans son ensemble. Il est publié lundi à l'occasion de la COP27 en Egypte par l'organisation environnementale Germanwatch de concert avec le New Climate Institute et le Climate Action Network. Quelque 450 experts internationaux y ont contribué.

Respectivement 14e et 15e des deux classements précédents, la Suisse chute cette fois de sept places. Elle fait partie des pays dont la performance s'est le plus détériorée en un an, après la Chine (-13 places, 51e), la Thaïlande (-11, 41e) et la France (-11, 28e). A l'inverse, l'Estonie (+ 23 rangs, 9e) fait désormais partie des 'pays vertueux'. L'Inde étonne en se retrouvant 5e (+2).

La Suisse arrive ainsi juste après la moyenne des pays de l'UE considérée dans son ensemble (19e), derrière l'Egypte aussi (20e), mais devance encore la France (28e), l'Espagne (23e) ou l'Italie (29e).

Les pays les mieux classés sont, dans l'ordre, le Danemark (primé notamment pour ses éoliennes), la Suède et le Chili, qui arrivent 4e, 5e et 6e. Les trois premières places (podium) ne sont pas attribuées, les efforts étant jugés insuffisants dans l'ensemble pour s’aligner sur l’objectif de limiter le réchauffement global à 1,5°C.

/ATS