Quatre conseillers aux Etats ont leur siège déjà assuré

Alors que les bureaux de vote viennent de fermer dimanche, quatre conseillers aux Etats sortants ont leur siège déjà assuré. Deux d'entre eux étaient déjà réélus avant le jour J. De premiers résultats sont tombés dans d'autres cantons.

A Appenzell Rhodes-Intérieures, le centriste Daniel Fässler a déjà été réélu par la Landsgemeinde en avril. A Obwald, son collègue de parti Erich Ettlin est réélu tacitement, comme aucun autre candidat ne s'est annoncé dans les délais impartis.

Dans les autres cantons, selon les premiers résultats, deux sortants ont déjà dépassé la majorité absolue. Il s'agit d'Eva Herzog (PS/BS), candidate malheureuse à la succession de Simonetta Sommaruga au Conseil fédéral en décembre dernier, et de Thierry Burkart (PLR/AG), le président du parti.

Dans ce canton, viennent ensuite les conseillers nationaux Benjamin Giezendanner (UDC) et Gabriela Suter (PS), après le décompte dans 139 communes sur 198. L'UDC est en bonne voie pour conserver son fauteuil laissé vacant.

En Suisse romande, dans le canton de Vaud, Pierre-Yves Maillard (PS) devance de peu Pascal Broulis (PLR) après 24% du dépouillement. Ils distancent leurs colistiers l'UDC Michael Buffat et le Vert Raphaël Mahaim.

Des sortants en bonne voie de rempiler

Outre-Sarine, à Bâle-Campagne, Maya Graf (Vert-e-s) est en bonne voie pour rempiler pour quatre années supplémentaires, après que 22 communes sur 86 ont été dépouillées. Scénario similaire dans les Grisons pour Stefan Engler (Centre) et Martin Schmid (PLR).

A St-Gall aussi, le tableau est le même pour Benedikt Würth (Centre) et Esther Friedli (UDC), qui sont clairement devant leurs concurrents après le décompte dans 7 communes sur 75. Et à Soleure, Pirmin Bischof (Centre) et Christian Imark (UDC) sont en tête, après le dépouillement dans 27 communes sur 107. Dans ce canton, le siège du socialiste Roberto Zanetti est à repourvoir.

/ATS