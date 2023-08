Quatre suspects de terrorisme en Suisse romande placés en détention

Les quatre Syriens arrêtés la semaine dernière en Suisse romande pour soupçons de terrorisme ont été placés en détention provisoire. Le Tribunal bernois des mesures de contrainte a approuvé une demande en ce sens du Ministère public de la Confédération (MPC).

L'annonce de la mise en détention provisoire a été faite lundi à Keystone-ATS par une porte-parole du MPC.

Les quatre suspects avaient été arrêtés jeudi dernier dans les cantons de Vaud et Neuchâtel dans le cadre de trois procédures pénales ouvertes en 2022. Les polices vaudoise et neuchâteloise et la police fédérale ont également perquisitionné sept domiciles à cette occasion.

Les Syriens sont suspectés d'avoir fourni un soutien à un groupe terroriste affilié à Jabhat Al-Nusra, l'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda.

/ATS