RHNe: déficit de 12,6 millions attendu, malgré le plan d'économies

Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) prévoit un déficit de 12,6 millions de francs en 2023. Sans le plan d'économies annoncé en novembre et qui prévoit notamment des suppressions d'emplois, le déficit plongerait à 30 millions.

'L’effet du renchérissement de l’énergie, des taux d’intérêt, des produits médicaux et des médicaments entraîneront un surcoût global de 5 millions de francs en 2023', a indiqué vendredi à La Chaux-de-Fonds le RHNe. Ces hausses de prix ne sont pas couvertes par une adaptation équivalente des tarifs.

Les mesures d’amélioration du résultat devraient atteindre 18 millions de francs. Une centaine d'emplois sur un effectif de plus de 2400 personnes devraient être supprimés en deux ans, en ne renouvelant pas certains départs. Des adaptations sont prévues aussi dans les tarifs, le support logistique et l’informatique pour augmenter l'efficacité et réduire les coûts.

'Le plan d’action, qui doit permettre au RHNe de retrouver l’équilibre financier, est très ambitieux et il ne pourra déployer ses effets que si l’hôpital est désengorgé', a précisé le président du conseil d’administration Pierre-François Cuénoud, se référant aux 30 à 50 lits occupés depuis plusieurs mois par des patients en attente de placement médico-social.

/ATS