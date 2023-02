Rejet d'une motion socialiste contre la « Folie des primes maladie »

Les députés fribourgeois ont rejeté une motion socialiste proposant à titre exceptionnel pour cette année d'augmenter de 30% la part cantonale pour la réduction des primes maladie, avec effet rétroactif au 1er janvier. Les élus ont suivi l'avis du Conseil d'Etat.

La motion, intitulée 'Folie des primes maladie: soulager rapidement et efficacement la population fribourgeoise', a été refusée vendredi par 55 voix contre 38 et 4 abstentions, la droite majoritaire faisant jouer son poids. Déposée le 18 novembre dernier, elle émanait des députés socialistes Marie Levrat et Simon Zurich.

Le texte reprenait le dispositif d’une motion déposée en juin 2022 sur le plan fédéral par la conseillère aux Etats Isabelle Chassot (Centre/FR), qui a entre-temps été repoussée. L’exécutif cantonal a repris à son compte les critiques formulées en décembre dernier à l’encontre de la motion Chassot.

Complications administratives

La pression budgétaire figure au premier rang des préoccupations. Selon le Conseil d’Etat, la mise en œuvre de la motion provoquerait une hausse de 26 millions de francs pour le budget de l’Etat, dont 1 à 1,5 million pour compenser les frais de fonctionnement supplémentaires de la caisse de compensation.

A cet égard, le gouvernement, par la voix de son ministre de la santé Philippe Demierre, a évoqué les difficultés techniques et administratives qui pèseraient sur la caisse de compensation et les caisses maladie, estimant que 'les effets de l’augmentation des réductions de primes ne se feraient sentir qu’en fin d’année'.

Le Conseil d'Etat a jugé en outre la motion socialiste inappropriée, en raison de son caractère provisoire. Il privilégie l’élaboration d’une solution de long terme, a expliqué Philippe Demierre. Selon les motionnaires, une famille avec deux enfants paiera cette année en moyenne 900 francs en plus.

Des mois de commissions

'Un montant qui peut représenter plusieurs mois de commissions', a illustré Marie Levrat. 'Le choc des primes, c'est maintenant', a complété son collègue de parti Simon Zurich, par ailleurs vice-président de la Fédération suisse des patients, section romande.

'Le canton versera cette année au titre de l'aide 195 millions de francs, soit 10 millions de plus qu'en 2022', lui a répondu Philippe Demierre. Pour mémoire, deux initiatives sont en cours, sur les plans fédéral et cantonal, afin de plafonner à 10% de leur revenu disponible la part des primes maladie à la charge des assurés.

/ATS