Rencontre mondiale des amis de la 2CV cet été dans le Jura

Le canton du Jura se prépare à accueillir un événement hors du commun du 25 au 30 juillet: la 24e rencontre mondiale des amis de la 2CV. Plus de 2500 véhicules issus de 30 pays sont déjà inscrits, annoncent samedi les organisateurs.

Cette manifestation qui se déroulera entre Courroux, Courrendlin et Val-Terbi devrait au final réunir plus de 4000 véhicules durant six jours, avance l'association '2CV - Rencontre mondiale Suisse'. A cela s'ajoutent des milliers de curieux et autres amateurs de l'emblématique 'deuche'.

L'emplacement qui a été retenu pour accueillir cette manifestation s'étend sur 53 hectares, soit l'équivalent de plus de 70 terrains de football. Il comprend une place de fête, un parking destiné aux visiteurs et un camping de 43 hectares. Prévue en 2021, la manifestation a dû être reportée en raison du Covid-19.

Des concerts seront organisés chaque soir. Pour le ravitaillement, un village jurassien proposant des spécialités culinaires locales et une quinzaine de foodtrucks apaiseront les estomacs. A Delémont, un musée temporaire sera créé pour retracer plus de 70 ans de l'histoire de cette mythique voiture.

Troisième fois en Suisse

C'est la 3e fois que la Suisse accueille ce grand événement après Avenches (VD) en 1977 avec 400 véhicules et dans la région de Haslital (BE) à plus de 2000 mètres d'altitude en 1991 avec 2000 véhicules. Cette rencontre a lieu tous les deux ans.

Né il y a plus de 70 ans, la légendaire 2CV reste très appréciée par les fans d'automobile. Voiture d'étudiant et du mouvement hippie, la 2CV est devenue au fil des années un véhicule bichonné vecteur de sympathies, relève l'association.

/ATS