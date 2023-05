Résolution pour rééquilibrer nuisances et emplois à Payerne (VD)

Le Grand Conseil fribourgeois a voté jeudi une résolution demandant de rééquilibrer à l'aérodrome militaire de Payerne (VD) les nuisances et le nombre d'emplois. Le ratio apparaît trop défavorable aux onze députés broyards à l'origine de la démarche.

La résolution a recueilli un soutien presque total, dans la mesure où elle a été acceptée par 87 voix sans opposition et 3 abstentions. Le député centriste Eric Collomb a rappelé qu'il y avait à Payerne un emploi pour 13 mouvements aériens de l'armée, contre un emploi pour 3 mouvements à l'aérodrome militaire d'Emmen (LU).

Manque de considération

En chiffres absolus, il est question de quelque 8400 mouvements par année dans la Broye valdo-fribourgeoise pour 640 emplois proposés par la Confédération. Dans le canton de Lucerne, pour 3600 mouvements annuels, on compte 1200 emplois, a décrit Eric Collomb, qui détaillait la résolution au nom des onze députés du district.

'Il faut que ça change', a insisté Eric Collomb, en se référant à l'exposition au bruit de la population de la région. La députée Rose-Marie Rodriguez (PS) a dénoncé pour sa part le 'manque de considération des autorités fédérales'. L'aérodrome militaire de Payerne constitue la principale base des forces aériennes suisses.

Arrivée de l'avion F-35

'On nous promet la lune depuis longtemps, mais on reste scotchés sur le tarmac', a dit Eric Collomb. Une démarche similaire est engagée dans le canton de Vaud, a-t-il ajouté. Avec sa résolution, le Grand Conseil fribourgeois encourage et soutient le Conseil d’Etat dans des démarches qu’il pourrait engager auprès de la Confédération.

L'objectif consiste à 'parvenir, enfin, à un juste équilibre entre l’importance de l’activité déployée sur la base aérienne de Payerne et les retombées économiques directes et indirectes'. 'L’arrivée prochaine des avions de combat F-35 sur la base de Payerne doit être l’occasion de corriger le déséquilibre', note encore la résolution.

/ATS